Актриса из культового фильма ужасов покончила с собой. Ее смерть вызвала массу вопросов у фанатов и СМИ

Главное: Японская актриса Юко Такэути покончила с собой. Она известная по фильму «Звонок».

Детали: Известная японская актриса Юко Такэути совершила самоубийство. Об этом пишут все СМИ страны.

Артистке было сорок лет.

Сообщается, что ее труп обнаружили родственники. Способ, которым она совершила суицид, не уточняется.

Также отмечается, что предсмертной записки на месте не обнаружено.

Только в 2019 году Юко Такэути вышла замуж за актера Накамуру Сидо, а в этом году у них родился ребенок. Ее самоубийство многих шокировало, а некоторые журналисты и пользователи социальных сетей не верят, что актриса ушли из жизни по своей воле.

За плечами актрисы десятки фильмов и несколько премий.

Мировую известность ей принес культовый ужастик 1998 года «Звонок», который породил целую индустрию последователей, отсылок и пародий в этом жанре.

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