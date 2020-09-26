Луческу раскрыл свою маленькую тактическую хитрость

Главное: Наставник киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Минаем». Он поведал о тактической хитрости.

Детали: Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу дал свой комментарий после победы в УПЛ над «Минаем» (4-0). Румынский специалист объяснил свою тактическую задумку.

Он сказал: «Всегда сложно после еврокубковых матчей возвращаться в чемпионат. Против нас играла супермотивированная команда, и я во время подготовки к поединку акцентировал внимание подопечных на это. Ребята были немного расслаблены, но я старался держать их в тонусе, чтобы у нас не возникло проблем».

Также наставник команды добавил: «Игра была под нашим контролем. Естественно, удаление соперника сыграло в нашу пользу. Хоть мы и не торопились с забитыми мячами, но в итоге все решилось на футбольном поле. Видно было, что футболисты держали в уме предстоящий матч с «Гентом», поскольку это важнейшая игра для клуба за последние, наверное, четыре-пять лет».

Мирча Луческу раскрыл одну хитрость: «Что касается ротации, то я стараюсь держать игроков на одном уровне и подготовки, и мотивации, чтобы все были готовы к играм. Есть, конечно, разница между теми игроками, которые начинали подготовку со мной, и теми, кто присоединился чуть позже».

Кроме этого румын рассказал о лазарете команды: «Что касается травмированных, то Попов, надеюсь, уже с понедельника вернется в общую группу, а Тымчик на следующей неделе начнет индивидуально заниматься беговыми упражнениями. О Бурде вы и сами знаете – он выбыл надолго. Жерсон Родригес вчера на тренировке получил сильный ушиб, и я решил не рисковать, дать ему отдохнуть. Завтра он будет тренироваться в общей группе».

В тему: 26 сентября 2020 года мы писали, что «Динамо» добыло очередную уверенную победу в чемпионате Украины.