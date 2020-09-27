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Видео-Новости > Опубликовано жуткое видео, как грузовик раздавил детей в России (18+)

Опубликовано жуткое видео, как грузовик раздавил детей в России (18+)

Агата Кловская
27.09.20 01:10
458
Опубликовано жуткое видео, как грузовик раздавил детей в России (18+)

Главное: Трагедия произошла в России – тут грузовик влетел в детей. Появилось видео момента инцидента.

Детали: Страшная трагедия разыгралась в Приморье (Россия). Тут грузовик Volvo влетел в группу детей в возрасте восьми-девяти лет, которые переходили дорогу в неположенном месте.

Полиция говорит, что одна из девочек погибла на месте. Другие малыши госпитализированы.

Стало также известно, что машина совершила наезд на пятерых детей и двух взрослых, когда те возвращались с пляжа.

Видео 18+

Правоохранители поведали детали инцидента: «Увидев пешеходов, водитель Honda CRV остановился, пропуская группу людей. По соседней полосе ехал грузовой автомобиль. Пешеходы пытались перебежать проезжую часть дороги, не убедившись в безопасности. Водитель Volvo пытался избежать наезда, но не смог».

Отмечается также: «Водитель грузовика был трезв, у него есть путевая документация, отметки медика, механика и диспетчера».

В тему: 3 сентября 2020 года мы писали, что появилось видео стрельбы российского полицейского по своим подчиненным.

Тэги: ДТП, Россия, мир, транспорт, ЧП, дети, грузовик

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