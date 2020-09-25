В Харькове школьница от скуки «заминировала» полицейский участок

Главное: В Харькове объявлено о подозрении школьнице, которая от скуки «заминировала» полицейский участок. Нашли ее лишь спустя несколько месяцев.

Детали: Харьковские правоохранители сообщили о подозрении школьнице, которая сообщила о «минировании» полицейского участка. Об этом сообщается в сюжете Апостроф News.

Еще в мае 17-летняя девушка позвонила оператору линии 102 и сообщила, что в помещении отделения есть взрывчатка. После обыска кинологи и взрывотехники сообщили, что взрывчатых веществ не обнаружили.

«Минершу» нашли лишь через несколько месяцев. Задержанная девушка рассказала, что заявила о взрывчатке в отделении, потому что ей было скучно. Если правоохранители докажут вину старшеклассницы, она окажется в тюрьме.

В тему: В июле в Киеве психически нездоровый мужчина «заминировал» школу и пытался взорвать дом.

1 сентября в Киеве на Печерске в шестой раз за год «заминировали» школу.