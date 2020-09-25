В Киеве на Троещине пылает многоэтажка

Главное: На Троещине в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме. Предварительно, огонь начался на лестничной площадке.

Детали: Сегодня, 25 сентября, утром, в Киеве на улице Закревского загорелся многоэтажный жилой дом. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже прибыли на место и принялись за тушение огня. Об этом информирует dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, огонь начался на лестничной клетке одного из верхних этажей и сейчас стремительно распространяется.

В тему: В начале сентября в Киеве на Печерске произошел пожар в одной из башен элитного недостроенного жилого комплекса Taryan Towers.