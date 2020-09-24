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Видео-Новости > Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине

Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине

Агата Кловская
24.09.20 16:44
293
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине

Главное: Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Словакию заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса. Границы для иностранцев закрыты.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине идет вторая волна коронавируса. Об этом свидетельствует количество ежедневных случаев заболевания. Соответствующее заявление Зеленский сделал на брифинге во время визита в Словакию.

Он отметил, что во время первой волны коронавируса в Украине фиксировали от 100 до 300 случаев заболевания.

«Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострения и растет количество заболевших. Поэтому у нас сегодня действительно запрещен въезд иностранным гражданам. У нас такое решение было, когда была первая волна и нам удалось ее остановить. Сейчас мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.

В тему: Польская компания Biomed заявила, что создала первое в мире лекарство от коронавируса. Лекарство от CОVID-19 создано на основе плазмы крови лиц, которые излечились от COVID-19.

Тэги: общество, здоровье, Владимир Зеленский, новости Украины, коронавирус

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