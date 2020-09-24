Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине

Главное: Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Словакию заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса. Границы для иностранцев закрыты.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине идет вторая волна коронавируса. Об этом свидетельствует количество ежедневных случаев заболевания. Соответствующее заявление Зеленский сделал на брифинге во время визита в Словакию.

Он отметил, что во время первой волны коронавируса в Украине фиксировали от 100 до 300 случаев заболевания.

«Сейчас во всем мире, и Украина не исключение, обострения и растет количество заболевших. Поэтому у нас сегодня действительно запрещен въезд иностранным гражданам. У нас такое решение было, когда была первая волна и нам удалось ее остановить. Сейчас мы имеем 3 тысячи заболевших в день. К сожалению, это и есть вторая волна в Украине», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что как только ситуация с COVID-19 стабилизируется Украина откроет границы для иностранцев.

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