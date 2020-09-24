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Видео-Новости > В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями

В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями

Агата Кловская
24.09.20 12:23
627
В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями

Главное: В одной из воинских частей Киева бойцам Нацгвардии выдали пайки с личинками. В четырех из десяти пакетом содержимое было такое же.

Детали: Нацгвардейцам из воинской части № 3030 в Киеве выдали во время патрулирования пайки с личинками. Видео, снятое военнослужащими, опубликовано в Facebook на странице «Киев Оперативный».

Так, на кадрах ролика двое мужчин в форме с шевронами вскрывают зеленый полиэтиленовый пакет с государственным гербом. Внутри они обнаруживают жидкость и нечто белое, похожее на личинки или черви.

«Оно все мокрое, опарыши. Там разлилось все», — комментирует один из них.

Мужчины проверили еще 10 подобных пайков и 4 из них были с таким же содержанием.

В тему: В августе 2017 года появилась информация о том, что консервированное тушеное мясо, которым кормят украинских солдат, непригодно для употребления в пищу.

В октябре того же года солдаты показали, чем их на самом деле кормят.

Тэги: Киев, общество, военные, сухой паек, Нацгвардия

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