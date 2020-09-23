Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика

Главное: Японцы создали самый маленький в мире кубик Рубика. Стоит он недешево.

Детали: Японские умельцы из компании Megahouse Corporation создали самый крошечный в мире кубик Рубика. Длина каждой его стороны составляет всего лишь 9,9 миллиметра.

Необычную игрушку сделали из алюминия. Все это ручная работа.

Стоит такой кубик Рубика очень дорого – 1,9 тысячи долларов за штуку.

Видео:

В тему: 20 августа 2018 года мы писали, что юный грузин сумел собрать шесть кубиков Рубика под водой за считанные секунды. Появилось видео.