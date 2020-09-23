Создана уникальная сверхбыстрая компьютерная мышь

Главное: Создана компьютерная мышь третьего поколения MX Anywhere 3. Стали известны ее уникальные особенности.

Детали: Швейцарцы из компании Logitech создали портативную компьютерную мышь третьего поколения MX Anywhere 3. Они поведали об ее уникальности.

Отмечается, что продукт работает с компьютерами на Windows и Mac, а также с мобильными устройствами.

Эксперты говорят, что главной особенностью мыши стало колесико MagSpeed, конструкция которого глобально отличается от того, что было раньше.

Они поясняют: «Новое колесико обеспечивает электромагнитную прокрутку, которая точнее и быстрее – до 1000 строк в секунду – старых аналогов».

Также информируется: «Эта мышь способна имитировать и работу привычного колесика, с помощью подключаемого храпового механизма. В этом случае можно почувствовать характерные щелчки».

Кроме этого сообщается, что она может «эффективно работать на любой поверхности, а технология Darkfield с разрешением 4000 dpi обеспечивает контакт сенсора даже со стеклом».

Кроме этого отмечается: «Боковые клавиши способны работать и в сторонних приложениях. В Zoom кнопка «вперед» запускает и останавливает видеосвязь, а «назад» отключает и включает микрофон. Как признались в компании, на идею о такой функциональности их натолкнул режим самоизоляции».

При этом отмечается, что данная мышь «подойдет только правшам».

Также мышь оснащена встроенным аккумулятором, с которым мышь может проработать семьдесят дней на одном заряде, а для подзарядки использован актуальный разъем Type-С.

Всего в продаже доступны две версии продукта – универсальная, способная работать по радиоканалу и Bluetooth, и для Mac, в которой есть только «синий зуб».

Стоит продукт 92 доллара.

Обзор мыши MX Anywhere 3:

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