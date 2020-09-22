Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Видео-Новости > На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась

На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась

Автор: «Фраза»
22.09.20 12:43
124
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась

Главное: Пьяный депутат сельсовета сбил девушек, которые ехали на мотоцикле в селе на Ровенщине. Девушка, которая была за рулем двухколесного, погибла на месте.

Детали: В селе в Ровенской области пьяный депутат сельсовета сбил девушек, которые ехали на мотоцикле. 20-летняя водительница двухколесного погибла на месте, ее 15-летняя подружка находится в больнице с многочисленными травмами, сообщает ТСН.

Школьница рассказала, что водитель, с которым они столкнулись, выехал им навстречу и не только не тормозил, а наоборот — смеясь, добавил скорости. После смертельной аварии в селе чуть не совершили самосуд.

«Он выезжает на встречную — нашу полосу, смеется и добавляет скорость, мы выворачиваем в другую сторону и на тормозах, а он назад к нам выезжает, даже не тормозит...», — рассказывает пострадавшая Наталья Шматюк.

Это подтверждают и очевидцы трагедии. Один из них рассказал, что ехал метрах в тридцати позади внедорожника и все видел детально.

«Увидели, что он на встречную им выскочил. Они испугались и хотели избежать. Зацепил он девушек на их стороне», — говорит очевидец Анатолий.

За рулем автомобиля был 59-летний житель соседнего села. Потерпевшая девушка говорит: вел себя странно.

«Он такой был пьян, от него так алкоголем несло, он даже идти не мог», — рассказала девушка.

Теперь возмущенные местные волнуются, чтобы виновник аварии не избежал ответственности.

«Он — поселковый депутат нашей общины, бизнесмен. Один сын — депутат райсовета, другой — полицейский», — замечает дядя погибшей Павел Василевич.

«Он постоянно ездит пьяный, постоянно. Просто человек богатый и думает, что будет безнаказанным», — отмечает Нина Шматюк, мать пострадавшей.

Полиция уверяет, что связи водителя значения не имеют, расследование будет объективным.

Сейчас производство направлено из района в областное следственное управление. Впереди еще ряд экспертиз. И освидетельствование уже показало — содержание алкоголя в крови водителя внедорожника в 10 раз превышало норму.

В тему: В августе 2018 года на Ровенщине местный депутат сбил насмерть 58-летнего велосипедиста. Во время совершения ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Тэги: ДТП, общество, Ровенская область, депутат, новости Украины

Комментарии

Статьи

22.09.20 09:35

Криворожские шахтеры и виктимная болезнь пролетарcких протестов

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
20.09.20 08:04

«Динамо» – «Львов»: два состава – два результата

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Пойдет ли власть на перенос местных выборов в период пандемии и карантина
21.09.20 15:47

Пойдет ли власть на перенос местных выборов в период пандемии и карантина

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Украине установили новые ограничения для «красной» зоны карантина

В Украине установили новые ограничения для «красной» зоны карантина
22.09.20 09:33
799
Последние новости
22.09.20 13:03

В Перу обнаружили… «кокаиновую» гору
22.09.20 12:43

На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
22.09.20 12:06

В Украине ожидаются ночные заморозки
22.09.20 11:34

Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине
22.09.20 11:04

Билл Гейтс хочет купить разработчика компьютерных игр нашего детства
22.09.20 10:37

На Донетчине собаки порвали двухлетнего мальчика. За его жизнь борются врачи
22.09.20 10:01

Американцы выдвинули серьезные обвинения против Абрамовича
Фото и Видео
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась
Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине
Под Киевом повязали банду автоугонщиков, которая действовала по всей Украине
На Донетчине собаки порвали двухлетнего мальчика. За его жизнь борются врачи
На Донетчине собаки порвали двухлетнего мальчика. За его жизнь борются врачи
Охрана Порошенко не подпустила людей к экс-президенту в Днепре
Охрана Порошенко не подпустила людей к экс-президенту в Днепре
Цукерберг рассказал, смартфоны какой фирмы предпочитает
Цукерберг рассказал, смартфоны какой фирмы предпочитает
Дикая оговорка Байдена напугала американцев
Дикая оговорка Байдена напугала американцев
Во Львове маршрутка на «зебре» сбила невесту Холодницкого
Во Львове маршрутка на «зебре» сбила невесту Холодницкого
Появилось видео, как в Днепре молодой парень прыгнул с моста после ссоры с девушкой
Появилось видео, как в Днепре молодой парень прыгнул с моста после ссоры с девушкой
На популярном украинском курорте стаи огромных медуз пугают отдыхающих
На популярном украинском курорте стаи огромных медуз пугают отдыхающих
В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу
В Киеве один из районов окутал смог. Дети даже не пошли в школу
fraza.com
Новости блогосферы
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.