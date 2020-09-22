На Ровенщине пьяный депутат сбил девушек на мотоцикле. Одна из них скончалась

Главное: Пьяный депутат сельсовета сбил девушек, которые ехали на мотоцикле в селе на Ровенщине. Девушка, которая была за рулем двухколесного, погибла на месте.

Детали: В селе в Ровенской области пьяный депутат сельсовета сбил девушек, которые ехали на мотоцикле. 20-летняя водительница двухколесного погибла на месте, ее 15-летняя подружка находится в больнице с многочисленными травмами, сообщает ТСН.

Школьница рассказала, что водитель, с которым они столкнулись, выехал им навстречу и не только не тормозил, а наоборот — смеясь, добавил скорости. После смертельной аварии в селе чуть не совершили самосуд.

«Он выезжает на встречную — нашу полосу, смеется и добавляет скорость, мы выворачиваем в другую сторону и на тормозах, а он назад к нам выезжает, даже не тормозит...», — рассказывает пострадавшая Наталья Шматюк.

Это подтверждают и очевидцы трагедии. Один из них рассказал, что ехал метрах в тридцати позади внедорожника и все видел детально.

«Увидели, что он на встречную им выскочил. Они испугались и хотели избежать. Зацепил он девушек на их стороне», — говорит очевидец Анатолий.

За рулем автомобиля был 59-летний житель соседнего села. Потерпевшая девушка говорит: вел себя странно.

«Он такой был пьян, от него так алкоголем несло, он даже идти не мог», — рассказала девушка.

Теперь возмущенные местные волнуются, чтобы виновник аварии не избежал ответственности.

«Он — поселковый депутат нашей общины, бизнесмен. Один сын — депутат райсовета, другой — полицейский», — замечает дядя погибшей Павел Василевич.

«Он постоянно ездит пьяный, постоянно. Просто человек богатый и думает, что будет безнаказанным», — отмечает Нина Шматюк, мать пострадавшей.

Полиция уверяет, что связи водителя значения не имеют, расследование будет объективным.

Сейчас производство направлено из района в областное следственное управление. Впереди еще ряд экспертиз. И освидетельствование уже показало — содержание алкоголя в крови водителя внедорожника в 10 раз превышало норму.

В тему: В августе 2018 года на Ровенщине местный депутат сбил насмерть 58-летнего велосипедиста. Во время совершения ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.