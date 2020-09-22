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Видео-Новости > На Донетчине собаки порвали двухлетнего мальчика. За его жизнь борются врачи

На Донетчине собаки порвали двухлетнего мальчика. За его жизнь борются врачи

Александр Панько
22.09.20 10:37
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На Донетчине собаки порвали двухлетнего мальчика. За его жизнь борются врачи

Главное: В Донецкой области на двухлетнего мальчика набросились собаки, которых забыли закрыть в вольере. Теперь за жизнь ребенка борются врачи.

Детали: Врачи Днепра борются за жизнь двухлетнего мальчика, которого порвали собаки. Туда ребенка доставили вертолетом из Донецкой области. Мальчик получил крайне тяжелые травмы в свой день рождения, сообщает ТСН.

Как пишет издание, родители не закрыли овчарок в вольере, а ребенок вышел на улицу, пока мать была в доме. Собаки напали на мальчика и нанесли страшные травмы.

Маленький Егор уже выдержал многочисленные операции. Он в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Нарушена работа внутренних органов. Медики никаких прогнозов не дают.

«Повреждения очень большие. Раны от укусов — всегда очень грязные, поэтому ждем развития воспалительных инфекционных осложнений в ране, несмотря на то, что ребенок получает мощную антибактериальную терапию», — рассказала Наталья Дементьева, руководитель областной детской больницы.

В полиции открыли дело по факту злостного невыполнения родителями своих обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия, сообщила Александра Гаврилко, пресс-секретарь полиции Донецкой области.

«После получения уже результатов экспертизы будет предоставлена окончательная квалификация указанного события», — добавила она.

В тему: В начале сентября в Днепре собака напала на ребенка, который играл на детской площадке. Это животное нападало на людей и раньше.

Тэги: общество, Днепр, собака, ребенок, Донецкая область, новости Украины

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