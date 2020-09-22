Охрана Порошенко не подпустила людей к экс-президенту в Днепре

Вчера, 21 сентября, экс-президент Украины Петр Порошенко приехал с визитом в Днепр, где должен был встретиться с избирателями, однако охрана бывшего главы государства не подпустила днепрян к нему. Об этом стало известно со слов самих жителей, вышедших на встречу к Порошенко, сообщает From-ua.com.

«Сегодня мы собрались вместе, чтобы обратиться к Петру Алексеевичу и „поблагодарить“, как говорится, его за все „лучшее“, что он сделал для Украины. За те проблемы, которые он принес нашей стране и украинцам. За Крым, которого у нас больше нет, за войну, унесшую у нас жизнь наших сыновей, чьих-то родителей и братьев. За Майдан, за события на котором никто не получил наказание и не пошел в тюрьму. За реформы, коррупцию и бедность. Мы сегодня здесь, чтобы напомнить, что именно от действий Порошенко страна находится в таком затруднительном положении. Более года назад украинцы сделали свой выбор, и он был не за него. Мы выбрали новую жизнь, и его попытки дискредитировать нынешнюю власть, поколебать единство народа, его поездки по Украине — напрасны. Никто не забыл его ошибки и его ложь. Мы до сих пор помним „Рошен“, Свинарчуков и контрабанду из России. Время вышло, наступил момент уйти из украинской политики и прекратить уничтожать нашу страну», — прокомментировала жительница города Днепр Нина Сичко.

Также очевидцы сообщают, что личная охрана экс-президента Порошенко подпускает к нему избирательно, только тех, кто поддерживает деятельность политика.

«Вы это видели? Отталкивать людей и закрывать рот, если люди не поддерживают твою политику — низко. Так нагло себя вести нельзя, даже если ты бывший президент. Мы за пять лет увидели, какой вы президент, а сегодня вы показали какой вы человек. Позор такому политику», — заявил активист города Николай Присяжнюк.

После того, как личная охрана Порошенко оттолкнула граждан, возмущенные активисты бросили яйца в экс-президента.

«Я бы забросала его гранатами, а не яйцами. Пусть бы почувствовал, как там нашим детям, мимо которых постоянно летят снаряды. Популист и лжец, так ему и надо», — сказала жительница, которая потеряла сына из-за войны в Донбассе.