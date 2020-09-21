Дикая оговорка Байдена напугала американцев

Главное: Демократ Джо Байден сделал странную оговорку. Он заявил, что от коронавируса умрут двести миллионов американцев.
Детали: Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден допустил странную оговорку, обращаясь к будущим избирателям. Уже появилось видео.
Так, политик неожиданно заявил, что от коронавируса умрут двести миллионов американцев.
Он сказал: «Согласно оценкам умрет двести миллионов людей. Вероятно, еще до того, как я закончу этот разговор».
В комментариях люди предположили, что речь шла о двухстах тысячах.
Видео:
В тему: 15 сентября 2020 года мы писали, что Трамп намекнул, что Байден – наркоман.