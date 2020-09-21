Появилось видео, как в Днепре молодой парень прыгнул с моста после ссоры с девушкой

Главное: В Днепре после ссоры с девушкой молодой парень прыгнул с моста в реку. Появилось видео момента инцидента.

Детали: Поздно вечером воскресенья, 20 сентября, в Днепре произошло ЧП. Тут семнадцатилетний парень прыгнул с моста в реку после ссоры с девушкой.

Инцидент произошел на Новом мосту.

К счастью, парня достали из воды – он выжил, но госпитализирован с переохлаждением.

Видео момента инцидента:

В тему: 17 сентября 2020 года мы писали, что в Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу около супермаркета.