Появилось видео, как в Днепре молодой парень прыгнул с моста после ссоры с девушкой

Главное: В Днепре после ссоры с девушкой молодой парень прыгнул с моста в реку. Появилось видео момента инцидента.
Детали: Поздно вечером воскресенья, 20 сентября, в Днепре произошло ЧП. Тут семнадцатилетний парень прыгнул с моста в реку после ссоры с девушкой.
Инцидент произошел на Новом мосту.
К счастью, парня достали из воды – он выжил, но госпитализирован с переохлаждением.
Видео момента инцидента:
В тему: 17 сентября 2020 года мы писали, что в Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу около супермаркета.