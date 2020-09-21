На популярном украинском курорте стаи огромных медуз пугают отдыхающих

Главное: В море на популярном украинском курорте — в Кирилловке отдыхающие стали свидетелями пугающей картины — море у самого берега кишит медузами. Ученые говорят, что это нормально.

Детали: Уже несколько дней в Кирилловке царит абсолютный штиль. Вода остыла и стала полностью прозрачной. Об этом сообщает «Голос».

Можно разглядеть каждый камешек и ракушку, лежащие на дне, даже на глубине нескольких метров. При этом назвать море чистым можно с натяжкой — в прибрежных зонах образовались огромные «острова» из медуз.

Примечательно, что такая картина наблюдается не везде. Есть абсолютно чистые участки, где встречаются лишь единичные медузы.

А вот промоина покрыта медузами практически полностью, что даже замедляет движение воды. Такая же картина наблюдается и на Федотовой косе, возле «Барбадоса».

Ученые говорят, что медузы начинают размножаться с потеплением воды весной, в течение лета они растут и максимальной численности и размеров достигают в конце лета — начале осени. При определенных условиях они могут собираться в огромные стаи, что и происходит сейчас в Кирилловке.

В тему: В середине августа Азовское море в районе Бердянска превратилось в «медузный остров». Отдыхающие опубликовали видео огромного скопления медуз в этом районе.