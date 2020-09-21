Появилось видео с места крушения метро в Нью-Йорке: полиция винит во всем бомжа

Главное: В Нью-Йорке произошло ЧП. Тут вагон метро слетел с рельсов – появилось видео.

Детали: В американском Нью-Йорке в районе Манхэттена произошло ЧП. Тут с рельсов слетел вагон метро.

Причиной инцидента, по данным копов, стало хулиганство тридцатилетнего бомжа – он зачем-то накидал на рельсы доски.

К счастью, никто не погиб, но шесть человек пострадали.

Видео с места крушения:

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