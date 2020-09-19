В центре Одессы кавказцы устроили перестрелку в одном из ресторанов

Главное: В центре Одессы произошла стрельба в одном из ресторанов. В результате инцидента получили огнестрельные ранения двое людей.

Детали: В пятницу, 18 сентября, вечером 18 сентября в центре Одессы в ресторане произошла перестрелка между двумя мужчинами. Нарушив общественный порядок, правонарушители пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В результате перестрелки оба участника получили огнестрельные ранения. Врачи оказали им медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

По факту стрельбы начато уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В то же время СБУ сообщает, что стрельбу устроили выходцы из кавказского региона, которые относятся к одной из организованных преступных группировок региона.

Также в ведомстве отметили, что во время стрельбы пули попали в окна противоположного дома.

В тему: В Киевской области в городе Украинка в ресторане «Де Бош» произошел конфликт между двумя группами людей, в результате чего началась стрельба.