Трампа обвиняют в сексуальных домогательствах: появилось скандальное видео

Главное: Дональда Трампа обвиняют в сексуальных домогательствах. Сделала это бывшая актриса и модель.

Детали: Бывшая актриса и модель из США Эми Доррис обвинила лидера своей страны Дональда Трампа в сексуальных домогательствах. Ее цитирует издание The Guardian.

47-летняя женщина говорит, что все произошло 5 сентября 1997 года, когда ей было 24 года, а будущему президенту страны – 51 год.

Она поведала, что это случилось на открытом чемпионате США по теннису в Нью-Йорке.

Так, бывшая актриса и модель уверяет, что бизнесмен приставал к ней у туалетной комнаты в своей VIP-ложе.

Женщина вспоминает: «Я не могла заставить его отпустить меня. Казалось, что меня обнимал осьминог. Я знаю, что еще несколько человек говорили подобное».

Уточняется, что она «подкрепила свой рассказ билетами с мероприятия и фотографиями с Дональдом Трампом, кроме этого ее слова подтвердили еще несколько человек».

По ее словам, ранее она молчала из-за опасений, что это может навредить ее семье.

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