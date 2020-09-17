В Днепре пьяный мужчина открыл стрельбу около супермаркета

Главное: Накануне вечером в Днепре возле одного из супермаркетов пьяный мужчина открыл стрельбу. Свидетели произошедшего обезвредили его и передали полиции.

Детали: В среду вечером, 16 сентября, в Днепре, на жилмассиве Тополь-1, местный житель открыл стрельбу возле супермаркета «Varus». Инцидент произошел в районе дома № 40. Об этом сообщили в Telegram-канале «Х***ый Днепр».

Как передает «Днепр оперативный», мужчина произвел выстрел из пистолета. Очевидцы самостоятельно обезвредили и задержали хулигана, а после передали его патрульным, прибывшим на вызов.

Полицейские обнаружили у нарушителя порядка оружие и гильзы. Также с собой у него была бутылка с алкоголем. Мужчину доставили в отделение полиции, разбирательство продолжается.

В тему: В начале сентября в Киевской области в городе Украинка в ресторане «Де Бош» произошел конфликт между двумя группами людей, в результате чего началась стрельба. Есть пострадавшие.