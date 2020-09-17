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Видео-Новости > В сумской школе во время урока на детей упало окно. Раны пришлось зашивать

В сумской школе во время урока на детей упало окно. Раны пришлось зашивать

Александр Панько
17.09.20 09:27
577
В сумской школе во время урока на детей упало окно. Раны пришлось зашивать

Главное: Во время урока физкультуры в одной из школ в Сумах на школьников рухнуло деревянное окно. Теперь даже в мороз дети будут заниматься на улице.

Детали: В Сумах во время урока физкультуры на школьников упало окно. Двум четвероклассникам пришлось зашивать в больнице раны шеи и головы, сообщает ТСН.

Как отмечает издание, родители потрясены и уже обратились в полицию и написали коллективное обращение. Требуют, чтобы учителя наконец заменили древние деревянные окна, которым уже более чем полвека.

Мать четвероклассника Полина Риман говорит, что своего Артема еще никогда не видела таким напуганным.

«Когда я приехала его забирать, он был весь усыпан мелким стеклом, боялся встать, чтобы не порезать что-нибудь другое. Просто шок», — говорит женщина.

Артема травмировало осколками разбитого оконного стекла. На голову другого ученика упали металлические оконные решетки. Обоим мальчикам в травмпункте наложили по несколько швов.

Все произошло на уроке физкультуры, рассказали дети. Из-за карантина физкультура обычно на улице. Но в тот день было холодно и ветер, поэтому учитель решил провести занятия в спортзале. После пробежки двое учеников сели на подоконник отдохнуть, как на них посыпались стекла. Очевидно, деревянные рамы прогнили и завесы просто выпали.

Директор школы Татьяна Волкова говорит, что окнам около шестидесяти лет, как и школе, но сгнить не могли. Их в этом году проверяли на прочность. Предполагает, что окно могло вырвать ветром.

«Это порывы ветра, только порывы ветра, другого не может быть. И эта фрамуга стояла на проветривании, понимаете. Они еще не сгнили», — отмечает она.

После инцидента учителю физкультуры за то, что провел урок в спортзале, объявили выговор — за нарушение школьных правил карантина. Дирекция заведения извинилась перед родителями травмированных детей.

Все деревянные окна в школе директор обещает вскоре заменить на пластиковые. Теперь ищут деньги. До этого же пускать детей в спортзал не будут. До минус 15 градусов уроки физкультуры будут проводить на улице.

В тему: В мае 2018 года аварийное дерево упало на группу младших школьников в Черкассах.

ЧП произошло около полудня, когда ученики 2 класса возвращались с экскурсии в одну из местных школ. В результате падения дерева четверо детей получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Тэги: общество, школа, дети, Сумы, новости Украины

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