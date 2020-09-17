Коронавирус у студентов: почти половина общежитий в Украине плевала на карантинный режим

Главное: Почти половина студенческих общежитий в Украине не соблюдают ограничения при карантине. Именно эти помещения с начала карантина и до сих пор, по прогнозам эпидемиологов, являются едва ли не лучшим распространителем коронавируса.

Детали: В Украине около 40% студенческих общежитий не соблюдают карантинный режим. Такую статистику после проверки обнародовали в Госпродпотребслужбе. Говорят, именно в общежитиях распространиться коронавирусу легче всего, сообщает ТСН.

Защита на лице, антисептики, контроль температуры, и как можно больше объявлений — часть правил для общежитий на карантине. Сюда же Минздрав рекомендует добавить ограничения массовых собраний и наличие изолятора.

Уже после первых проверок Госпродпотребслужба заявила, что общежитий, которые прислушиваются к требованиям, почти половина по всей Украине. А именно эти помещения с начала карантина и до сих пор, по прогнозам эпидемиологов, являются едва ли не лучшим распространителем вируса.

«Там регистрируется почти 100-процентная инфицированность, если не соблюдают правила. Из-за того, что находится молодежь, очень трудно придерживаться профилактических и противоэпидемиологических мероприятий. Очень тесное общение, отсутствует социальная дистанция», — говорит руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

В тему: В результате проверки киевских студенческих общежитий было установлено, что 64% из них не соблюдают карантинный режим в полной мере.