У Билла Гейтса произошло огромное горе

Главное: Скончался отец миллиардера Билла Гейтса. Его сын опубликовал трогательное видео.

Детали: Отец миллиардера и основателя Microsoft Билла Гейтса Уильям Гейтс-старший умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает его сын.

Известно, что он скончался в своем пляжном доме на Худ-канале в штате Вашингтон в минувший понедельник, 14 сентября. Причиной смерти стала болезнь Альцгеймера.

Билл Гейтс отметил, что его отец «мирно умер дома в окружении семьи».

Также 64-летний миллиардер написал: «Мы будем скучать по нему больше, чем можем сейчас выразить. Мы чувствуем горе, но также благодарность. Смерть моего отца не была нежданностью, ему было 94 года, а его здоровье ухудшалось, поэтому у нас было время, чтобы обдумать то, насколько нам повезло иметь такого замечательного человека в нашей жизни на протяжении долгих лет».

Он добавил: «Мой отец был настоящим Биллом Гейтсом. Он был всем тем, чем я пытаюсь быть, мне будет не хватать его каждый день».

Также Билл Гейтс опубликовал трогательное видео:

В тему: 12 августа 2020 года мы писали, что Билл Гейтс рассказал, когда завершится пандемия коронавируса.