В МВД рассказали о тысячах обманутых хасидов на границе с Беларусью

Главное: На границе Украины с Беларусью на данный момент находится от одной до двух с половиной тысяч хасидов. По данным заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, неизвестные заманили их туда обманом.

Детали: Около тысячи иностранцев, находящихся напротив пункта пропуска через госграницу с Беларусью «Новые Яриловичи» в Черниговской области, не оставляют попыток попасть в Украину. Как сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, ситуация на границе остается под контролем. У подразделений ГПСУ и сотрудничающих с ними Нацполиции и Нацгвардии достаточно сил и средств, чтобы обеспечить надлежащую охрану государственной границы, контроль за соблюдением правил пограничного режима и режима в пунктах пропуска в период действия ограничений въезда иностранцев на территорию Украины.

При этом вечером 15 сенятября пограничники зафиксировали прибытие значительных групп иностранцев напротив пункта пропуска «Дольск» на Волыни. На место событий приехал глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко. Он проверил резервы, которые привлечены для обеспечения соблюдения порядка и недопущения нарушений на государственной границе и обратился к иностранцам с информацией о решении правительства закрыть границы в связи со сложной эпидемической ситуацией.

«Вы о таких решениях знали три недели назад. Я понимаю ваши традиции и обычаи, я понимаю насколько важно вам оказаться в Умани, однако в этом году это невозможно. Правительство Украины приняло решение об ограничении въезда иностранцев исходя из ситуации в Украине. С целью недопущения распространения коронавируса территории Украины пока въезд иностранцев запрещен», — заявил Дейнеко.

Как сообщает «Громадське» со ссылкой на главного раввина Киева Ионафана Биньямина Марковича, на украинско-белорусской границе сейчас находятся от 1,5 до 2,5 тыс. хасидов. И еще 300-400 человек находятся в Румынии. «Несколько тысяч хасидов находятся на разных границах с Украиной. Большинство из Израиля, немалая часть из Франции. Из Америки, конечно, тоже. Откуда-то появились слухи, что границы Украины с Беларусью открыты, поэтому люди приезжают», — рассказал Маркович.

Между тем, как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, паломники могли быть обмануты некими лицами, распространившими ложные сведения о том, что через данное направление можно попасть на украинскую территорию.

«Те люди, которые выманили обманным путём в Беларусь представителей религиозного течения хасидов и пообещали им, что их могут пропустить в Украину, эти люди совершили, на мой взгляд, правонарушение в отношении тех людей. Они были фактически обмануты и выманены в Беларусь», — заявил чиновник в эфире одного из телеканалов, добавив, что у правоохранителей нет оснований для пропуска всех этих людей в Украину.

Рош ха-Шана — еврейский новый год, празднуется в разные дни в зависимости от года. Последователи хасидизма традиционно празднуют его на могиле Рабби Нахмана в Умани. Они считают, что если сделать это, то весь год будет счастливым. Таким образом, в течение недели, которая в этом году приходится на 14-20 сентября, в городе может находяться до нескольких десятков тысяч хасидов со всего мира.

В тему: 17 августа 2020 года правительство поддержало решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани во время нынешнего празднования Рош ха-Шана. Городской голова Умани Александр Цебрий прибыл под Офис президента и собрался там жить, лишь бы не допустить в город массового приезда хасидов.

26 августа президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями иудейских религиозных организаций Украины с призывом избегать массового скопления людей на Рош ха-Шана в этом году, напомнив, что существенные ограничения на массовые собрания были введены для украинцев в​​том числе и в апреле, когда христиане отмечали Пасху.

27 августа руководитель Объединенной еврейской общины Украины Михаэль Ткач заявил, что Более сотни хасидов, приехавших на празднование Рош ха-Шана задержали в украинских аэропортах из-за отсутствия теста на коронавирус.

10 сентября группа хасидов снесла часть ограды у могилы цадика Нахмана в Умани, которая была установлена для предотвращения распространения коронавируса.