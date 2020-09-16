Луческу раскрыл секрет победы «Динамо» над АЗ

Главное: После победы киевского «Динамо» над нидерландским АЗ Мирча Луческу прокомментировал ход поединка. Он назвал рецепты успеха.

Детали: Киевское «Динамо» успешно прошло нидерландский барьер в виде АЗ, и в решающем раунде квалификации сыграет с бельгийским «Гентом». Появился комментарий наставника украинской команды Мирчи Луческу после поединка.

Румынский специалист сказал, что это «была тактическая игра со стороны обеих команд».

Он пояснил: «Не забывайте, что АЗ почти выиграл чемпионат, играя через длинные передачи, завлекая соперников за спину, демонстрируя агрессивный вертикальный футбол. Мы хорошо перекрыли эти сильные стороны соперников, зоны, в которые они играли за спины наших защитников. В первом тайме АЗ почти ничего не создал у наших ворот».

Мирча Луческу признался: «В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпение, потому что гости пойдут вперед большими силами и у нас появятся зоны для контратак. Так оно и случилось. Благодарю ребят за выполнение всех подсказок и за сумасшедшую самоотдачу, терпение и добытый результат».

Также он оценил дебют 18-летнего защитника Ильи Забарного, сказав, что тот сыграл очень хорошо: «Я доверяю молодым ребятам, а они отвечают своей хорошей игрой. Это нормально, что мы создаем конкуренцию».

Главный тренер добавил: «Не стоит забывать и о Виталии Миколенко, который играл не на своей позиции и выступил очень хорошо. Но было бы несправедливо, если бы я похвалили только их двоих, сегодня вся команда сыграла супер».

Специалист признался: «По большому счету, Жерсона Родригеса нужно было менять в перерыве. Но я доверился ему и он отблагодарил голом».

Он резюмировал: «Сейчас мы думаем о следующей игре. В победе нет смысла, если ты не связываешь ее с победой в следующей игре. Для нас не важен результат в матче соперников».

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