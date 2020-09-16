Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Видео-Новости > Луческу раскрыл секрет победы «Динамо» над АЗ

Луческу раскрыл секрет победы «Динамо» над АЗ

Александр Панько
16.09.20 09:22
442
Луческу раскрыл секрет победы «Динамо» над АЗ

Главное: После победы киевского «Динамо» над нидерландским АЗ Мирча Луческу прокомментировал ход поединка. Он назвал рецепты успеха.

Детали: Киевское «Динамо» успешно прошло нидерландский барьер в виде АЗ, и в решающем раунде квалификации сыграет с бельгийским «Гентом». Появился комментарий наставника украинской команды Мирчи Луческу после поединка.

Румынский специалист сказал, что это «была тактическая игра со стороны обеих команд».

Он пояснил: «Не забывайте, что АЗ почти выиграл чемпионат, играя через длинные передачи, завлекая соперников за спину, демонстрируя агрессивный вертикальный футбол. Мы хорошо перекрыли эти сильные стороны соперников, зоны, в которые они играли за спины наших защитников. В первом тайме АЗ почти ничего не создал у наших ворот».

Мирча Луческу признался: «В перерыве я сказал ребятам, чтобы они имели терпение, потому что гости пойдут вперед большими силами и у нас появятся зоны для контратак. Так оно и случилось. Благодарю ребят за выполнение всех подсказок и за сумасшедшую самоотдачу, терпение и добытый результат».

Также он оценил дебют 18-летнего защитника Ильи Забарного, сказав, что тот сыграл очень хорошо: «Я доверяю молодым ребятам, а они отвечают своей хорошей игрой. Это нормально, что мы создаем конкуренцию».

Главный тренер добавил: «Не стоит забывать и о Виталии Миколенко, который играл не на своей позиции и выступил очень хорошо. Но было бы несправедливо, если бы я похвалили только их двоих, сегодня вся команда сыграла супер».

Специалист признался: «По большому счету, Жерсона Родригеса нужно было менять в перерыве. Но я доверился ему и он отблагодарил голом».

Он резюмировал: «Сейчас мы думаем о следующей игре. В победе нет смысла, если ты не связываешь ее с победой в следующей игре. Для нас не важен результат в матче соперников».

Читайте также: отчет о матче Андрея Шахова.

В тему: 15 сентября 2020 года мы писали, что Лига Чемпионов: «Динамо» берет голландский барьер.

Тэги: Мирча Луческу, футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Динамо Киев, ФК АЗ, Илья Забарный

Комментарии

Статьи

16.09.20 09:20

Деды зиговали

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
16.09.20 09:06

«Динамо» начинает с АЗов

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Оксана Марченко: Доля в «1+1» позволяет мне раздражать людей, которые там работают
15.09.20 22:07

Оксана Марченко: Доля в «1+1» позволяет мне раздражать людей, которые там работают

Автор: Юлия Кацун, KP.UA

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Украина поставила новый антирекорд смертности от коронавируса

Украина поставила новый антирекорд смертности от коронавируса
16.09.20 10:05
439
Последние новости
16.09.20 11:21

Спустя без малого 400 лет владения Британия теряет очередную колонию
16.09.20 11:11

Курс гривны продолжает проседать: свежие котировки
16.09.20 10:59

В Одессе ребенок выпал из окна десятого этажа, пока мама возилась на кухне
16.09.20 10:58

В конце недели погода в Украине резко изменится: прогноз синоптиков
16.09.20 10:05

Украина поставила новый антирекорд смертности от коронавируса
16.09.20 09:33

В Киеве на Соломенке мотоциклист не разминулся с пешеходом: три человека погибли не приходя в сознание
16.09.20 09:22

Луческу раскрыл секрет победы «Динамо» над АЗ
Фото и Видео
В Киеве на Соломенке мотоциклист не разминулся с пешеходом: три человека погибли не приходя в сознание
В Киеве на Соломенке мотоциклист не разминулся с пешеходом: три человека погибли не приходя в сознание
В Киеве на Соломенке мотоциклист не разминулся с пешеходом: три человека погибли не приходя в сознание
В Киеве на Соломенке мотоциклист не разминулся с пешеходом: три человека погибли не приходя в сознание
Луческу раскрыл секрет победы «Динамо» над АЗ
Луческу раскрыл секрет победы «Динамо» над АЗ
Лига Чемпионов: «Динамо» берет голландский барьер
Лига Чемпионов: «Динамо» берет голландский барьер
Киты-убийцы массово атакуют корабли на западном побережье Европы
Киты-убийцы массово атакуют корабли на западном побережье Европы
В многострадальном Бейруте снова вспыхнул пожар
В многострадальном Бейруте снова вспыхнул пожар
В Минобразования рассказали, какие школы будут учиться дистанционно
В Минобразования рассказали, какие школы будут учиться дистанционно
Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу
Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу
В Украине стартует четвертый фестиваль фантастического кино
В Украине стартует четвертый фестиваль фантастического кино
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
Появились фото с места смертельного ДТП на Закарпатье
В Харькове замечена необычная «полюцейская» евробляха
В Харькове замечена необычная «полюцейская» евробляха
fraza.com
Новости блогосферы
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего
22.08.20 16:43

Смерть Патона как символ смерти украинской науки
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.