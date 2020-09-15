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Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу

Александр Панько
15.09.20 10:01
367
Под Киевом прогремел мощный взрыв из-за разгерметизации газопровода, поставляющего газ в Европу

Главное: Сегодня ночью в пгт Чабаны под Киевом прогремел мощный взрыв. Предварительная причина аварии — разгерметизация газопровода.

Детали: В ночь на вторник, 15 сентября, возле поселка Чабаны в Киевской области произошел мощный взрыв из-за разгерметизации газового трубопровода высокого давления «Уренгой-Помары-Ужгород», поставляющего газ в Европу. Об этом сообщает официальный сайт поселкового совета.

Как сказано в сообщении, на месте происшествия происходил мощный выброс газа в окружающую среду.

Местные жители, которые стали очевидцами происшествия, сообщили в соцсетях, что звук взрыва был похож на падение самолета.

«Дикий шум, как будто вырывается газ с огромной силой или пожар. Это продолжается уже 15 минут. И звук только усиливается, как звук из турбин самолета, или когда ракета космическая взлетает», — говорили свидетели ЧП.

Руководство поселкового совета обратилось к жителям с просьбой не паниковать и четко следовать указаниям представителей чрезвычайных служб Украины, которые выехали на место аварии.

«Вместе с представителями чрезвычайных служб удалось взять ситуацию под контроль, установлена заглушка и прекращен выход газа», — вскоре успокоили граждан в поселковом совете.

На месте взрыва из-за разгерметизации газового трубопровода высокого давления Уренгой-Помары-Ужгород, который произошел в ночь на вторник, 15 сентября, возле поселка Чабаны в Киевской области, образовалась огромная яма. Об этом сообщили в Telegram-канале PavlovskyNEWS, опубликовав фото и видео с места происшествия.

Местная жительница рассказала, что после взрыва запах газа в воздухе то усиливался, то пропадал.

«Я знаю, что тут есть газопровод высокого давления и поняла, что что-то с ним случилось», — заметила она.

Как сообщили журналисту канала сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия, взрыв произошел в земле, сейчас там образовалась огромная яма.

Работниками РЭС около 00:40 Чабаны были обесточены. Около 02:30 поставку электроэнергии восстановили.

Опасности для людей в настоящее время нет, пострадавшие отсутствуют.

Предварительная причина аварии — разгерметизация газопровода.

На месте происшествия работают заместители начальника ГУНП в Киевской области Камышовый и Йовенко, следственная оперативная группа, ГСЧС, газовая служба, кинологи, ВТВ и криминалистическая лаборатория ГУ.

Обследование места происшествия сотрудниками аварийных служб будет проводиться в светлое время суток. Охрану места происшествия обеспечивают 16 работников Киево-Святошинского ОП.

В тему: 17 июня 2014 года около 15.00 в Лохвицком районе Полтавской области произошел взрыв и возгорание газораспределительного узла газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород».

Как говорил глава МВД Арсен Аваков, ключевая версия причин взрыва на газопроводе «Уренгой-Помары-Ужгород» в Полтавской области — теракт.

Тэги: Киев, общество, взрыв, происшествие, газопровод, Киевская область, Чабаны

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