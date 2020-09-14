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В Виннице двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона по детям

Автор: «Фраза»
14.09.20 10:48
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В Виннице двое пьяных мужчин устроили стрельбу с балкона по детям

Главное: В Виннице двое мужчин заплатят штраф за то, что устроили стрельбу с балкона по школьникам.

Детали: В Виннице двое нетрезвых мужчин со своего балкона целились по детям из пневматического оружия. Все произошло возле школы, когда именно ученики начальных классов спешили на уроки, сообщает ТСН.

Как отмечается, случайные свидетели вызвали полицию. Копы обнаружили в квартире, из которой раздавались выстрелы, пневматическое ружье. Стрелков задержали, но впоследствии отпустили. За стрельбу в городе кроме штрафа их ждет конфискация ружья.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сами же мужчины же утверждают, что по детям вроде бы не стреляли, только пугали их, нажимая на курок незаряженной винтовки. Впрочем, один из них признался на камеру, что ненавидит детей.

В тему: В январе нынешнего года в Одессе разъяренный мужчина открыл огонь по детям.

В начале августа под Днепром на пляже неизвестные устроили стрельбу рядом с купающимся детьми.

Тэги: общество, стрельба, мужчина, дети, Винница, школьники, новости Украины

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