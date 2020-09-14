Трамп жестко посмеялся над Обамой

Главное: Дональд Трамп раскритиковал Барака Обаму. Появилось видео.

Детали: Президент США Дональд Трамп жестко посмеялся над своим предшественником Бараком Обамой. Случилось это в Неваде, куда он приехал на предвыборный митинг.

Американский лидер прокомментировал вручение Бараку Обаме Нобелевской премии мира в 2009 году.

Дональд Трамп произнес: «Он получил премию практически незамедлительно, сразу же как только пришел к власти! На самом деле Барак Обама даже сам не знает, за что ее получил премию».

Также глава государства пошутил: «Барак Обама был прав, заявив, что никто до сих пор не знает, за что эта награда вручается».

Он добавил: «Мы же сделали много вещей. Нас номинировали пару дней назад».

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