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Появилось видео грустного инцидента в небе над Японией

Агата Кловская
10.09.20 04:35
157
Появилось видео грустного инцидента в небе над Японией

Главное: В Японии самолет совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски. Появилось видео.

Детали: В Японии произошел воздушный инцидент. Самолет авиакомпании Peach Aviation совершил вынужденную посадку из-за пассажира без защитной маски.

Отмечается, что мужчина отказывался надевать ее и скандалил, несмотря на все уговоры.

После этого пилот борта, чтобы не нарушать карантинные меры, решил совершить посадку в аэропорту Ниигаты, хотя летел в Осаку.

В самолете пребывали 124 человека. В итоге все они опоздали в пункт назначения более чем на два часа.

Видео:

В тему: 31 августа 2020 года мы писали, что японцы создали очень необычный летающий автомобиль.

Тэги: Япония, самолет, инцидент, ЧП, маска, коронавирус, пандемия

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