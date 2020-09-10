Появилось видео грустного инцидента в небе над Японией

Главное: В Японии самолет совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски. Появилось видео.

Детали: В Японии произошел воздушный инцидент. Самолет авиакомпании Peach Aviation совершил вынужденную посадку из-за пассажира без защитной маски.

Отмечается, что мужчина отказывался надевать ее и скандалил, несмотря на все уговоры.

После этого пилот борта, чтобы не нарушать карантинные меры, решил совершить посадку в аэропорту Ниигаты, хотя летел в Осаку.

В самолете пребывали 124 человека. В итоге все они опоздали в пункт назначения более чем на два часа.

Видео:

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