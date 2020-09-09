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Лукашенко намекнул, что боится агрессии России в случае вступления в НАТО

Александр Панько
09.09.20 14:59
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Лукашенко намекнул, что боится агрессии России в случае вступления в НАТО

Главное: Непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко не исключил военную агрессию России в случае вступления страны в НАТО.

Детали: Избранный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал в интервью российским СМИ, чем может обернуться выход страны из ОДКБ. Как Как сообщает БЕЛТА, он, в частности, напомнил, что все оружие, состоящее на вооружении белорусской армии имеет российское происхождение. «Возьмем самое простое: выход из ОДКБ — это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БМП и автоматы, а по мировой цене, если Россия тебе еще продаст», — заявил он, добавив, что в случае вступления в НАТО необходимо закупать оружие, соответствующее стандартам организации.

«И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет», — выразил убеждение непризнанный глава государства.

При этом он подчеркнул, что если Беларусь решится выйти из ОДКБ и вступить в НАТО, то россияне будут действовать, так как «не очень приятно, если танки под Смоленском». «Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий — столкновения между Россией и блоком НАТО», — заключил Лукашенко.

В тему: 10 сентября в белорусский Брест прибудут военнослужащие из России и Сербии для проведения многонациональных тактических учений «Славянское братство — 2020» под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси.

Тэги: Александр Лукашенко, Россия, мир, НАТО, агрессия, Беларусь

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