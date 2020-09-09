Трамп двинул искрометный спич во Флориде, обвинив Байдена в атаке на самое святое

Главное: Дональд Трамп продолжает критиковать Джо Байдена. Президент США заявил, что демократ хочет уничтожить средний класс.

Детали: Президент США Дональд Трамп продолжает свою предвыборную кампанию. На митинге во Флориде он разнес кандидата-демократа Джо Байдена.

Американский лидер заявил: «Моя администрация каждый день доказывает, что мы можем улучшать состояние окружающей среды одновременно с созданием миллионов новых высокооплачиваемых рабочих мест. Очень хорошо виден контраст по сравнению с радикальными левыми, с которыми вам приходилось иметь дело».

Он также предупредил: «План Джо Байдена разрушит американский средний класс, при этом дав право бесплатного прохода для стран, которые являются мировыми лидерами в загрязнении окружающей среды – Китаю, России, Индии и так далее. Им сначала надо очистить свои территории, а нам надо очистить свою. После того, как я стал президентом США, у нас самый чистый воздух!».

Дональд Трамп во Флориде:

В тему: 8 сентября 2020 года мы писали, что Трамп жестко прокомментировал действия черных расистов.