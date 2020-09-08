Появилось видео чудо-моста в Китае

Главное: В Китае открыли необычный стеклянный мост. Он стал самым длинным в мире.

Детали: Стеклянный мост длиной 526 метров открыли в Китае. Он соединил между собой два берега реки Ляньцзян в провинции Гуандун.

Его возвели на высоте 201 метр, а толщина трехслойного стекла, по которому ходят люди, составляет всего 4,5 сантиметра. Сам мост держат тросы, ведущие к двум башням.

Мост уже попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в мире.

Для туристов тут имеется пара смотровых площадок шириной в девять метров.

Одновременно мост может вместить полтысячи людей.

Возведением необычного объекта занимались специалисты из Чжэцзянского университета и архитекторы китайской студии Architectural Design.

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