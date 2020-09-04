При строительстве аэропорта в Мексике рабочие нашли нечто невероятное

Главное: Во время строительства аэропорта в Мексике было обнаружено более 200 скелетов мамонтов. Предположительно, они попали в болотную ловушку.

Детали: В Мексике при строительстве аэропорта обнаружили более двух сотен скелетов мамонтов. Об этом сообщает ТСН.

По словам специалистов, скелетам может быть от 10 до 20 тысяч лет. Предположительно, мамонты могли попасть в болотную ловушку, куда их во время охоты загнали люди.

Строительные работы на месте находки сейчас приостановили и начали археологические раскопки. Эксперты надеются выяснить, почему вымер уникальный вид животных.

В тему: По последним данным, причиной вымирания мамонтов на Земле стало глобальное похолодание. Как считают ученые, в результате извержения вулканов 13 тыс. лет назад температура на нашей планете снизилась на 3 градуса по Цельсию.