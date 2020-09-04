Появились жуткие кадры, как фанат Трампа протаранил толпу негров в центре Нью-Йорка

Главное: В Нью-Йорке автомобиль, за рулем которого был поклонник Дональда Трампа, врезался в толпу митингующих. Появилось видео.

Детали: Резонансный инцидент произошел в центре Нью-Йорке на Таймс-сквер. Тут фанат президента США Дональда Трампа, который ехал с политического митинга, врезался в толпу темнокожих протестующих из движения Black Lives Matter. Появилось видео ЧП.

Люди перекрыли дорогу и требовали остановить расизм в стране, однако автомобиль Ford Taurus поехал прямо на них.

Отмечается, что темнокожие вышли протестовать после смерти от рук копов афроамериканца в Рочестере. Многие люди взяли с собой велосипеды.

В результате ДТП пострадали три человека.

Отморозка, который управлял машиной, задержала полиция.

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В тему: 3 сентября 2020 года мы писали, что Трамп придумал способ перехитрить Байдена.

2 сентября 2020 года сообщалось, что Трамп сделал Байдену очень пикантное предложение.