Фокусник из США исполнил опасный, но красивый трюк

Главное: Американский фокусник взлетел в небо на шариках. Появилось видео.

Детали: В американской Аризоне фокусник Дэвид Блейн исполнил необычный трюк. Он взмыл в небо на воздушных шариках.

Иллюзионист из США говорит, что поднялся над землей на 7,5 тысяч метров, после чего вернулся обратно на парашюте.

Для своего полета он использовал полсотни закаченных гелием шариков, которые позволили ему находиться в воздухе целый час.

Полное видео:

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