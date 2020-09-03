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Фокусник из США исполнил опасный, но красивый трюк

Агата Кловская
03.09.20 20:56
263
Фокусник из США исполнил опасный, но красивый трюк

Главное: Американский фокусник взлетел в небо на шариках. Появилось видео.

Детали: В американской Аризоне фокусник Дэвид Блейн исполнил необычный трюк. Он взмыл в небо на воздушных шариках.

Иллюзионист из США говорит, что поднялся над землей на 7,5 тысяч метров, после чего вернулся обратно на парашюте.

Для своего полета он использовал полсотни закаченных гелием шариков, которые позволили ему находиться в воздухе целый час.

Полное видео:

В тему: 31 августа 2020 года мы писали, что в России каскадер неудачно исполнил огненный трюк: появилось видео.

6 августа 2020 года сообщалось, что белорусские летчики показали необычный трюк во время военных учений.

Тэги: США, мир, трюк, иллюзионист, Дэвид Блейн, фокусник

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