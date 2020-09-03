В популярной кафешке в Днепре дети нашли опасный ингредиент в мороженом

Главное: В одном из днепровских кафе в мороженом было обнаружено битое стекло. Администратор сказала, что родители сами его подсунули своим детям.

Детали: В Днепре в одном из популярных заведений на проспекте Дмитрия Яворницкого дети нашли в мороженом битое стекло. Об этом сообщает «Днепр оперативный».

Как отмечается, днепряне вместе с детьми пришли в одно из популярных заведений, чтобы отметить «День знаний». Гости ресторана заказали мороженое, в котором нашли «особый ингредиент» — битое стекло. Десерт был заказан для детей — ребята не съели осколки только благодаря внимательности родителей.

При этом администратор заведения, узнав о случившемся, быстро убрала осколки и вызвала полицию. По версии администратора, родители сами подбросили осколки своим же детям. Кроме того, администратор отказалась показывать запись с видеокамер и полицейским, и посетителям.

Отметим, что пострадавшим не вернули деньги за мороженое и даже не извинились.

В тему: В июле 2017 года в Киеве в одном из супермаркетов крупной сети продавали батон с червями внутри.

В августе того же года эксперты Федерального исследовательского центра питания нашли в колбасе производства подмосковной компании «Мортадель» следы ДНК человека.

В феврале 2018 года львовянка купила в супермаркете пачку фасоли с головой грызуна внутри.