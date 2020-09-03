Появилось видео, как в Днепре парень выпал из едущей маршрутки

Главное: В Днепре парень выпал из салона маршрутки. Появилось видео.

Детали: Неприятный инцидент произошел в Днепре. Тут из едущей маршрутки номер 156-а выпал парень, которому на вид было 17 лет.

Местные СМИ уже публикуют видео случившегося.

Отмечается, что машина совершала поворот, после чего пассажир буквально вылетел из ее салона.

При этом сообщается, что молодой человек был пьян и сам виноват в ЧП.

В полицию и «скорую помощь» он не обращался.

Известно также, что пассажир вернулся в маршрутку и поехал дальше.

В тему: 15 июля 2020 года мы писали, что у известной журналистки прямо во время прямого эфира выпал зуб.