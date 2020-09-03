Американское издание назвало Киев российским городом

Главное: Американское издание New York Post крупно опозорилось. Оно записало Киев в РФ.

Детали: В позорной ситуации оказалася американская газета New York Post. Издание назвало Киев российским городом.

Рассказывая о случае, когда в аэропорту «Борисполь» женщина вышла покурить на крыло самолета, который прилетел из Турции, газета назвала Киев российским городом, сообщив, что борт прилетел в Россию.

Издание сообщало: «Этой перегретой женщине не терпелось сойти с рейса в России, поэтому она решила остыть».

Также в тексте использовали российский вариант написания украинской столицы Kiev, а не официально принятый у нас Kyiv.

В тему: 1 сентября 2020 года мы писали, что пассажирка рейса «Анталия-Киев» несанкционированно открыла аварийный выход самолета в «Борисполе» и вышла на крыло.