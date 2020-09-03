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В ресторане под Киевом произошла серьезная разборка со стрельбой. В ход шли ружья и автоматы

Александр Панько
03.09.20 09:21
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В ресторане под Киевом произошла серьезная разборка со стрельбой. В ход шли ружья и автоматы

Главное: В Киевской области в городе Украинка в ресторане «Де Бош» произошел конфликт между двумя группами людей, в результате чего началась стрельба. Есть пострадавшие.

Детали: В среду, 2 сентября, вечером в городе Украинка Обуховского района Киевской области произошла стрельба — вооруженные автоматами злоумышленники расстреляли людей в ресторане «Де Бош», говорится в сообщении на странице Цяпенко.info в Facebook.

В результате инцидента есть раненые.

Как отмечается, стрельба произошла около 19 часов в районе городского пляжа Украинки, где перед тем собрались на разборки группы людей.

По словам очевидцев, вооруженные ружьями и автоматами мужчины совершили до десяти выстрелов в ресторане «Де Бош», в результате чего люди получили ранения.

Также в сети сообщили, что персонал заведения на месте стрельбы собрал гильзы, что делает невозможным идентификацию оружия и причастных к стрельбе людей.

В тему: В начале июля на Бессарабской площади в Киеве произошла массовая драка со стрельбой. По словам очевидцев, в результате конфликта пострадало несколько человек.

Тэги: Киев, общество, стрельба, Киевская область, Обухов, Украинка, Обуховский район, новости Украины

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