В «Борисполе» туристка, вернувшись с отдыха в Турции, решила прогуляться по крылу самолета

Главное: Пассажирка рейса «Анталия-Киев» несанкционированно открыла аварийный выход самолета в «Борисполе» и вышла на крыло.

Детали: Авиакомпания Международные Авиалинии Украины обновила «черный список» пассажиров. Как сообщает пресс-служба компании, в него была внесена пассажирка рейса PS6212 Анталия-Киев, которая после остановки самолета у одного из гейтов в терминале D несанкционированно открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло.

Командир самолета сразу вызвал представителей подразделений авиационной безопасности, пограничной службы, полиции и медпункта аэропорта «Борисполь», как этого требуют соответствующие инструкции.

Правоохранители и врачи пытались выяснить причину поступка пассажирки, однако четкого ответа о ее мотивах так и не получили.

Отметим, что она летела чартерным рейсом с отдыха с мужем и детьми.

Видео с места происшествия публикует сообщество dtp.kiev.ua в Instaagam.

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