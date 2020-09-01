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В Киеве на Печерске в шестой раз за год «заминировали» школу

Александр Панько
01.09.20 14:59
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В Киеве на Печерске в шестой раз за год «заминировали» школу

Главное: В День знаний неизвестные сообщили о минировании киевской гимназии № 32. Это уже шестое минирование данного учебного заведения за последний год.

Детали: Сегодня, 1 сентября, в Киеве неизвестные сообщили о минировании одного из учебных заведений. Как сообщается на канале сообщества «Киев Оперативный» в Telegram, речь идет о гимназии №32 на ул. Федорова (Печерский район).

Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, письмо о минировании пришло на электронный адрес колл-центра СБУ.

В то же время, по данным портала nnovosti.info, сообщение о том, что гимназия заминирована, получили родители учащихся в Viber в начале восьмого утра. На место оперативно прибыли полицейские, кинологи и пожарные. В школу никого не запускали.

Впоследствии опасности обнаружено не было и в учебное заведение запустили сначала учеников старших классов, а затем и начальной школы. Однако некоторые родители забрали детей с собой.

По данным Цензор.НЕТ, с начала года это уже шестое сообщение о минировании этой гимназии.

В тему: 30 января 2019 года в Кривом Роге неизвестные «заминировали» шесть школ. При этом, по словам минеров, из них заряжена была лишь одна.

Тэги: общество, минирование, гимназия, образование, криминал, Печерск, День знаний, 1 сентября, новости Украины

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