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Под Киевом больше недели держали в плену бизнесмена и требовали за него огромный выкуп

Александр Панько
01.09.20 15:04
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Под Киевом больше недели держали в плену бизнесмена и требовали за него огромный выкуп

Главное: Более недели назад злоумышленники похитили столичного бизнесмена и требовали за него более 2 млн долларов. Сейчас заложник освобожден.

Детали: Сотрудники правоохранительных органов освободили похищенного в столице бизнесмена, которого больше недели удерживали на территории Киевской области. Задержание злоумышленников, по словам начальника Киевской полиции Андрея Крищенко, произошло благодаря системе «Безопасный город». Об этом Крищенко заявил в ходе онлайн-брифинга.

«Это похищение человека благодаря помощи и сотрудничеству с нашим центральным аппаратом, Департаментом уголовного розыска, оперативными службами, фактически было раскрыто за 8 дней», — сказал он.

По его словам, бизнесмена похитили в Печерском районе столицы 21 августа, а его супруга обратилась в полицию 22 августа.

Начальник полиции Киева проинформировал, что сначала было возбуждено уголовное производство по статье 115 УК (умышленное убийство) с примечанием «без вести пропавший».

«Благодаря системе „Безопасный город“, в частности камерам видеонаблюдения, установлен автомобиль похитителей и несколько человек, которые могли быть причастны к этому похищению. В дальнейшем определили место удерживания мужчины, откуда он, кстати, пытался убежать, при этом получив переломы нижних конечностей. После чего его перевезли в Фастовский район, где продолжали незаконно удерживать в одном из домов. В ходе кропотливой круглосуточной работы и согласованных действий всех задействованных служб и ведомств мы установили круг лиц, причастных к похищению бизнесмена», — рассказал начальник полиции.

В субботу, 29 августа, во время специальной операции при силовой поддержке КОРДа задержали шестерых подозреваемых, в том числе заказчика и организатора преступления. Заложника освободили, сейчас он находится в больнице под охраной.

«И в ходе фактически круглосуточной работы был установлен круг лиц, был установлен заказчик этого преступления и организатор. Один из них — бывший работник правоохранительных органов, который имел опыт оперативной работы. Эти лица пытались конспирироваться, но их место нахождения было установлено, и в прошлую субботу со спецподразделением КОВД во время операции были задержаны 6 человек, в том числе и тот, кто оказался заказчиком этого преступления», — уточнил Крищенко.

Как сообщила прокурор Киевской местной прокуратуры № 6 Дарья Добровольская, за освобождение мужчины злоумышленники требовали более 2 миллионов долларов.

По словам начальника отдела управления уголовного розыска столичной полиции Дмитрия Сиченко, во время обысков у фигурантов изъято 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более 5 тыс. патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 граммов тротила. Устанавливается происхождение оружия и боеприпасов и цель их хранения. Все изъятое направлено на экспертизу. В настоящее время, досудебное расследование продолжается.

пострадавшему 48 лет, и его, по информации прокуратуры, сначала пригласили на встречу под предлогом поехать на территорию Киевской области осмотреть земельный участок. Имя его в правоохранительных органах не назвали.

По словам прокурора Киева Олега Кипера, в дальнейшем уголовное производство переквалифицировано на ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время двух человек суд арестовал на 60 суток, остальных двоих отправили под домашний арест, и еще по двум суд продолжает рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения — им прокуратура просит содержания под стражей без альтернативы залога.

В тему: В середине августа в Калушском районе Ивано-Франковской области отец взял у бывшей жены детей, а когда пришло время возвращать их матери, взял всех в заложники.

Тэги: Киев, общество, плен, Киевская область, заложник

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