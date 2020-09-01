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Появилось эпичное видео с учений ВМФ США

Александр Панько
01.09.20 16:56
235
Появилось эпичное видео с учений ВМФ США

Главное: Во время учений в Тихом океане был потоплен корабль. Появилось видео.

Детали: Американские военные показали видео учений ВМФ в Тихом океане близ Гавайских островов. Тут эпично отправили на до бывший военный корабль Durham.

Для атаки использовали противокорабельные крылатые ракеты RGM-84 Harpoon.

Видео датируется 30 августа.

В США говорят, что состоялись международные учения Rim of the Pacific Exercise.

В тему: 13 августа 2020 года мы писали, что появилось видео эпичного захвата либерийского танкера иранскими военными.

Тэги: США, мир, корабль, учения, флот

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