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В Минске студенты вышли на протест. Сотрудники ОМОНа не церемонятся

Александр Панько
01.09.20 13:09
240
В Минске студенты вышли на протест. Сотрудники ОМОНа не церемонятся

Главное: В столице Беларуси Минске студенты местных университетов вышли на акцию протеста. Сотрудники ОМОНа начали массовые задержания.

Детали: В Минске колонна студентов движется по проспекту Независимости в сторону площади Якуба Коласа. В то же время в центре города начали какой-то срочный ремонт, сообщает TUT.BY.

Протестуют студенты Белорусского национального технического университета и Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Милиция просит их разойтись.

К протестам присоединился Минский государственный лингвистический университет. Проезжающие машины сигналят в знак поддержки.

Тем временем, МГЛУ оцепили силовики — туда направляется колонна студентов.

К МГЛУ приехали сотрудники ОМОНа, которые пытались разогнать студентов и перекрыли дорогу. Утверждается, что задержан студент Белорусского государственного экономического университета.

Как сообщает Onliner, в Минске силовики начали разгон студентов, которые вышли на акции протеста. Задержанных студентов сажают в микроавтобусы.

Отмечается, что задержания начались в районе площади Независимости. Группа сотрудников ОМОНа подошла к студентов и предложила мирно разойтись. Студенты сомкнулись в цепь и отказались расходиться. После этого силовики начали выдергивать людей из цепи и уводить.

«Основная масса ребят двинулась в сторону МГЛУ (Минский государственный лингвистический университет), однако их догоняли силовики. Возле главного входа в парк Горького стоят два микроавтобуса, в которые уводят задержанных», — сообщает издание.

 
в Минске студенты вышли на акцию протеста
 
в Минске студенты вышли на акцию протеста
 
в Минске студенты вышли на акцию протеста

В тему: 9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии, убедительную победу в них одержал действующий президент Александр Лукашенко. При этом многие белорусы не согласились с такими результатами и вышли на акцию протеста, в ходе которой произошли массовые столкновения с правоохранителями.

В ночь на 11 августа в результате беспорядков погиб один из митингующих. Главная оппозиционерка Светлана Тихановская сбежала из страны в Литву. Как выяснилось, ее к этому вынудили власти республики.

Однако протесты на этом не закончились.

14 августа Центральная избирательная комиссия Беларуси объявила Александра Лукашенко официально избранным президентом. На этом фоне в стране резко увеличилось количество бастующих. На этот момент было официально известно о двух погибших.

В то же время накануне в Беларуси создали ресурс, на котором собрана информация о людях, пропавших без вести в ходе протестов. В первый же день были объявлены в розыск около 100 человек.

Тэги: Александр Лукашенко, общество, мир, студенты, Минск, акция протеста, Беларусь

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