В центре Киева в хлам пьяный водитель влетел в летнюю площадку кафе, где отдыхали люди

Главное: На Бессарабской площади в Киеве произошло ДТП. Там пьяный водитель влетел в летнюю площадку кафе, где в тот момент находились люди.

Детали: Сегодня, 1 сентября, ночью в центре Киева на Бессарабской площади автомобиль влетел в летнюю площадку кафе, где в это время находились посетители. Об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Как отмечается, в результате аварии один посетитель кафе был травмирован, его отправили в больницу.

«Машина марки Volkswagen с номерами CB 5810 CA въехала в людей, которые отдыхали в заведении. В результате ДТП пострадал один из посетителей. Его в срочном порядке госпитализировали. По словам очевидцев, водитель автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», — говорится в подписи к видео.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика!

В тему: В конце августа на территории военного колледжа в Киеве нетрезвый водитель совершил наезд на трех девушек-курсанток. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии.