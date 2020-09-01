В украинских школах рассказали, как собираются учить детей в условиях пандемии

Главное: Сегодня начальные, средние, специальные средние и высшие учебные заведения отмечают День знаний. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, дети могут учиться как по обычной системе, так и дистанционно — по желанию родителей.

Детали: Сегодня — 1 сентября, в это значит, что в Украине начался учебный год в условиях пандемии. В разных школах установлены свои правила обучения, говорится в материале «РБК-Украина» «Уроки карантина: как будут работать школы в новом учебном году».

Директор школы-лицея № 6 им. Назария Яремчука в Тернополе Александр Остапчук сообщил изданию, что в его школе решили разделить время начала занятий: младшая школа приходит на 8:30, а средняя и старшая — на 8:15.

Также в тернопольской школе классы разделят на две группы, которые будут посещать уроки по очереди.

«Сейчас наш учебный цикл будет рассчитан на две, а не одну неделю. Таким образом, учителя три темы должны изложить за два урока», — объяснил Остапчук.

Такой же подход и в Харьковской общеобразовательной школе № 160. Директор Лариса Шевченко говорит, что младшая школа будет начинать занятия в 8 утра. Средняя и старшая — в 8:30.

В каждой из киевских школ обучение будет отличаться, считает директор школы № 5 Светлана Олексюк. В ее школе часть занятий учителя будут проводить в актовом зале, еще часть — на улице. В целях безопасности носить учебники домой ученики не будут. Их рекомендуют оставлять в школе, а дома учиться с помощью гаджетов и компьютеров.

Некоторые дисциплины (информатика или искусство) для средней школы будут преподаваться только дистанционно, пояснила Олексюк. Кроме того, для отдельных классов могут вводить один день учебы удаленно. Запускать детей внутрь школы перед началом занятий будут в разное время, но сами уроки начнутся одинаково — в 9 утра.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Черновицкой гимназии № 5 — специализированная школа I ст. № 23 Галина Фурдига говорит, что в их школе будут обучать дистанционно. Для каждого класса создан его Classroom.

В Тысменицкой специализированной школе с углубленным изучением отдельных предметов до 15 сентября также будут проводить обучение удаленно, рассказала изданию директор Мария Лютая.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в новом учебном году, который стартовал в Украине сегодня, 1 сентября, школьники могут обучаться и в традиционном, и в дистанционном формате.

«Сегодня в Украине есть возможность учиться и в традиционной форме, и дистанционной, экстернатной или домашний. Родители могут выбирать любую из этих форм обучения», — сказал Шмыгаль.

Он напомнил, что в текущем учебном году в Украине продолжат транслировать телеуроки — чтобы дети в селах также имели возможность учиться дистанционно.

Что касается масок и антисептиков, которые должны предоставляться школьникам, на них регионы должны получить субвенцию из государственного бюджета. На эти деньги местные органы власти могут осуществлять закупку необходимых средств.

По его словам, если денег не хватит, Кабмин готов выделить их дополнительно или сделать перераспределение по заявлению соответствующих владельцев таких учебных заведений.

«Владельцами заведений являются местные органы самоуправления, и они должны были обеспечить их всем необходимым. Мы это контролируем. Соответствующие комиссии выезжали в школы в течение двух предыдущих недель — и мы будем контролировать ситуацию в дальнейшем», — сказал премьер-министр.

Что касается вузов, то они будут работать так же, как средние и дошкольные учебные заведения, однако если вуз будет находиться в «оранжевой зоне», будет запрещено обучение в группах более 20 человек.

В тему: В начале июля нынешнего года председатель парламентского комитета по вопросам образования и науки, представитель партии «Слуга народа» Сергей Бабак заявлял, что Украина не готова к онлайн обучению в школах условиях пандемии коронавируса.