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Массовая драка произошла в центре Полтавы. Гасились даже девушки

Александр Панько
01.09.20 10:33
513
Массовая драка произошла в центре Полтавы. Гасились даже девушки

Главное: В самом центре Полтавы около караоке-бара произошла массовая драка. Полиция ждет заявления от потерпевшей стороны.

Детали: В центре Полтавы, на остановке «Корпусный сад» произошла массовая драка между несколькими компаниями. По словам очевидца, компания людей вышла из местного караоке-бара «Граммофонъ» и начала бить одну из девушек.

На видео, которое разместил Telegram-канал «ХП» видно, как, вероятно, нетрезвые девушки дергают друг друга за волосы, а потом две руками и ногами бьют по голове третью. По словам свидетелей, драка завязалась весьма неожиданно. Компания людей вышла из местного караоке-бара «Граммофонъ» и начали ногами бить девушку со светлыми волосами.

В управлении ГУНП в Полтавской области сообщили, что на видео зафиксировано нарушение уголовного законодательства. Однако для начала процессуальных действий полиция не соответствующего заявления от потерпевшей стороны. Поэтому правоохранители просят пострадавших обратиться к ним.

В тему: 1 июня 2020 года сообщалось, что массовая драка со стрельбой в Киеве попала на видео.

8 февраля 2020 года мы писали, что на столичной Троещине произошла массовая драка с поножовщиной.

А 12 января 2020 года на все той же Троещине произошла массовая драка со стрельбой.

Напомним также, что 15 октября 2018 года на Харьковском массиве в Киеве произошла кровавая драка с применением ножей и травматического оружия.

По словам очевидцев, в драке участвовали две компании ‒ не менее сорока человек «славянской и восточной внешности».

При этом кто-то из дерущихся стрелял ‒ на месте были найдены патроны от травматического пистолета.

Тэги: драка, Украина, общество, происшествие, Полтава, новости Украины

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