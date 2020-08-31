Японцы создали очень необычный летающий автомобиль

Главное: В Японии создан необычный летающий автомобиль. Появилось видео его испытаний.

Детали: В Японии прошли испытания летающего автомобиля, который создала компания SkyDrive. Появилось его видео.

Японцы говорят, что все прошло успешно – автомобиль SD-03 работает так, как и должен.

Отмечается, что он провисел в воздухе на высоте около двух метров в течение четырех минут.

Информируется, что летающая машина может пребывать в воздухе около пяти минут.

Разработчики говорят, что сейчас скорость автомобиля весьма низкая – они хотят увеличить ее, как и продлить время машины в воздухе.

Также сообщается, что управлять таким авто можно даже без специальной лицензии.

Видео:

В тему: 30 июня 2020 года мы писали, что Японцы создали очень необычную социальную сеть.