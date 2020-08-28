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Фильм-открытия «Молодости» выходит в прокат 3 сентября

Автор: «Фраза»
28.08.20 22:27
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Фильм-открытия «Молодости» выходит в прокат 3 сентября

Драма «Забытые» Дарьи Онищенко выходит в украинский прокат 3 сентября. Украинская премьера ленты состоялась на открытии Киевского международного кинофестиваля «Молодость».

История любви тех, кто не забыл кем является на самом деле, и о ком не имеем права забыть мы. Когда война разрушает все вокруг: узнаваемые пейзажи, знакомых людей, привычную жизнь – остается сжать кулаки и не дать разрушить себя. Эта борьба объединила учительницу Нину и семнадцатилетнего Андрея. Страсть, вспыхнувшая между ними – единственное оружие против всего безумия, которое происходит вокруг. События фильма – это не только хроники настоящего, это актуальная попытка разобраться в том, на что способна любовь.

Важной частью ленты является видеоперформанс Марии Куликовской. Мария собственноручно расстреляла 6 фигур-слепков, созданных в процессе снятия форм с тела художницы, и отлитых в баллистическом мыле, и сыграла роль пропагандистской журналистки. Эта сцена воспроизводит реальные события, которые произошли в 2014 году со скульптурами художницы на территории захваченного боевиками так называемой «ДНР» арт-центра современного искусства «Изоляция» в Донецке. Работы были использованы как мишени и расстреляны для визуализации того, что «будет с теми, кто не согласен с моралью и принципами Д/ЛНР».

Мировая премьера «Забытых» состоялась на Варшавском международном кинофестивале в рамках конкурсной программы «1-2», где фильм был отмечен Специальной премией жюри. Также проект ленты был представлен в рамках секции Work-in-progress Одесского международного кинофестиваля, где получил приз от Украинского Института как проект с самым большим международным потенциалом.

Фильм снят в копродукции Украины и Швейцарии, при поддержке Министерства культуры Украины и Федерального управления культуры Швейцарии.

Предыдущая дебютная лента Дарьи Онищенко «Истальгия» получила признание на международных кинофестивалях и множество призов, вышла в широкий кинопрокат, а также была одной из первых копродукцийних работ в Украине, которая сделана в соответствии с Европейской Копродукционной Конвенцией.

Драма «Забытые» выходит в широкий украинский прокат 3 сентября. Проект «Доступное кино» подготовил версию официального трейлера ленты со звукоописанием и развернутыми субтитрами, а с помощью специальных приложений Earcatch и Subcatch для смартфонов, зрители с нарушением зрения и слуха смогут посмотреть фильм в кинотеатрах.

 

Медиапартнеры: "Фраза", Новое время, Донбас. Реалії, Тиждень, Moviegram, KinoFilms.ua

Тэги: кино, культура

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