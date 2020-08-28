Трамп нескромно рассказал о том, сколько всего хорошего сделал для темнокожих

Главное: Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает темнокожих. Он сравнил себя с Авраамом Линкольном.

Детали: Официально выдвигаясь на второй срок, президент США Дональд Трамп рассказал, сколько хорошего сделал для темнокожих. Он даже сравнил себя с Авраамом Линкольном.

Американский лидер хвастался: «Я сделал для афроамериканцев больше, чем любой президент, начиная с Авраама Линкольна».

Он добавил: «Я сделал для афроамериканского сообщества больше, чем Джо Байден за 47 лет. Когда я буду переизбран, будет еще лучше».

Напомним, что Авраам Линкольн был президентом США в 1861-1865 годах, когда страну разрывала Гражданская война. Именно из-за нее в стране наконец-то отменили рабство.

В тему: 28 августа 2020 года мы писали, что Трамп официально пошел на второй срок – его рейтинг тут же вырос.