Опубликовано жуткое видео, как у берегов Италии за несколько секунд сгорела и затонула суперяхта

Главное: У берегов Сардинии за считанные секунды сгорела и затонула яхта с казахскими туристами. Каким-то чудом никто не пострадал.

Детали: Суперяхта с туристами из Казахстана взорвалась и ушла под воду у берегов Италии. Как видно на видео, опубликованному на канале Liguria Nautica в YouTube, все случилось за считаные секунды.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на спасателей, инцидент произошел в Средиземном море недалеко от острова Сардиния. На первых кадрах видно, что роскошное судно LadyMM охвачено мощным огнем и черным дымом. Затем наполовину сгоревшую яхту, которая скрывается под водой, сняли сверху.

Согласно информации источника, всего на борту находились 17 человек, включая восемь отдыхающих и девять членов экипажа. Уточняется, что всех их удалось спасти — в операции были задействованы два катера и вертолет. Причины пожара и взрыва на яхте пока выясняются.

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